Jeux olympiques, Euro, CHAN, AfroBasket: les grands événements sportifs de 2021

Après une année 2020 marquée par les reports de nombreux grands événements sportifs en raison de la pandémie de Covid-19, le calendrier 2021 est très chargé mais reste soumis à l’évolution de la crise sanitaire. Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, l’Euro et le Championnat d’Afrique des nations de football, l'AfroBasket et les championnats d'Afrique d'athlétisme sont particulièrement attendus.

Cette année impaire aurait dû, comme c’est le cas habituellement, être plus calme. Le moment fort devait être la Coupe d’Afrique des nations. Mais la CAN, comme la plupart des grandes compétitions internationales, a été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Pour trois autres grands événements, 2021 sera l’année de la seconde chance : les Jeux olympiques et paralympiques et l’Euro de football. Ces compétitions vont donc se dérouler une année impaire, pour la première fois.

Le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) de football

C’est la première grande compétition de l’année. La première tamponnée 2020 mais qui se déroulera en 2021. Cette Coupe d’Afrique des nations des joueurs locaux aura lieu au Cameroun du 16 janvier au 7 février. Un test grandeur nature pour le pays organisateur de la CAN (reportée en 2022).

Le Cameroun « est prêt à accueillir l'événement », a salué la Confédération africaine de football (CAF), le 10 décembre dernier. Si les quatre stades qui accueilleront les matches ne pourront être remplis à cause de la crise sanitaire, la CAF a malgré tout autorisé la présence de spectateurs dans la limite d’une jauge appelée à évoluer au fil de la compétition. À domicile, les Camerounais auront donc du soutien pour espérer détrôner le Maroc.

L'attaquant marocain Ayoub El Kaabi lors du CHAN 2018. Courtesy of CAF

Le Championnat du monde de handball masculin

Pour la troisième fois de son histoire, la compétition fait escale en Afrique. C’est l’Égypte qui accueillera ce Mondial du 13 au 31 janvier, presque en même temps que le CHAN. Les deux nations phares du continent, la Tunisie et l’Égypte rêvent d’atteindre le dernier carré, un exploit réalisé par ces deux sélections, en 2001 pour les « Pharaons », et en 2005 pour les « Aigles de Carthage ». Pour sa première participation, la République démocratique du Congo affrontera le Danemark tenant du titre. L’équipe de France tentera elle de se racheter après un Euro 2020 achevé dès le premier tour.

Les Championnats d’Afrique d’athlétisme

À un un peu plus d’un mois des Jeux olympiques de Tokyo, ce grand rendez-vous continental sera l’occasion d’emmagasiner de la confiance pour des athlètes qui rêvent de médailles olympiques. C'est le cas notamment des sprinteuses ivoiriennes Marie-Josée Ta Lou, Murielle Ahouré et le triple sauteur burkinabè Hugues Fabrice Zango. C’est la ville d’Oran en Algérie qui accueillera cette 22e édition des Championnats d’Afrique, du 1er au 5 juin.

Murielle Ahouré et Marie-Josée Ta Lou célèbrent leur performance lors des Mondiaux d'athlétisme en salle de Birmingham, le 2 mars 2018. REUTERS/Hannah McKay

L’Euro de football

Ce 16e championnat d’Europe vient garnir la longue liste des grands événements sportifs reportés d’un an. Ce sera sans aucun doute, l’un des moments forts de cette année 2021. Il se déroulera du 11 juin au 11 juillet dans douze villes d’Europe, mais l’UEFA pourrait néanmoins décider de réduire la voilure en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. L’équipe de France, finaliste en 2016 et championne du monde en titre, sera l’une des grandes favorites avec le Portugal, vainqueur il y a cinq ans, les Pays-Bas et l’Angleterre en plein renouveau. Les Bleus devront cependant vite rentrer dans la compétition puisqu’ils figurent dans le groupe le plus relevé avec les Portugais et les Allemands.

Le trophée de l'Euro de football. AP - Matthias Schrader

La Copa América de football

Double dose de football international en juin avec la Copa América qui aura lieu en Colombie et en Argentine, au même moment que l’Euro. La compétition n’avait jamais été co-organisée par deux pays avant cette 46e édition. Ce sera peut-être la dernière occasion pour Lionel Messi de soulever le trophée, lui qui fêtera ses 34 ans pendant cette Copa América, à domicile, en grande partie. Le Brésil de Neymar tenant du titre, l’Uruguay de Suarez et Cavani, seront également très attendus.

Les Jeux olympiques et paralympiques

Ce sera le point d’orgue de cette année 2021. Reportés d’un an, les JO auront bien lieu à Tokyo au Japon. Du 23 juillet au 8 août (Jeux olympiques) et du 24 août au 5 septembre (Jeux paralympiques), tous les amoureux de sport auront le regard braqué sur cet événement, qui fait pourtant de moins en moins rêver au Japon. La crise sanitaire a beaucoup refroidi les Japonais et laisse planer un doute sur la présence ou non de spectateurs.

AfroBasket 2021

Le championnat d’Afrique masculin de basket-ball va pour la première fois être organisé à Kigali au Rwanda, du 24 août au 5 septembre. On ne connaît pas encore les équipes qualifiées puisque les éliminatoires sont en cours, mais, le Sénégal, la RDC et la Tunisie tenante du titre, sont presque assurés d’y prendre part. Précédemment organisée tous les deux ans, la compétition se déroule désormais tous les quatre ans. Quelques stars de la NBA pourraient venir défendre les couleurs de leur pays comme le Sénégalais des Utah Jazz, Georges Niang.

Coupe du monde féminine de rugby 2021

Comme l’AfroBasket masculin, ce Mondial féminin de rugby va se dérouler aux dates initialement prévues, du 18 septembre au 16 octobre à Auckland en Nouvelle-Zélande. C'est l’un des rares grands événements qui n’a pas été reportés. Les Néo-zélandaises, tenantes du titre, seront les immenses favorites. L’équipe de France, demi-finaliste lors des cinq dernières éditions, tentera de se qualifier pour la finale pour la première fois.

Contrairement à la sélection masculine, la formation féminine d’Afrique du Sud n’a jamais atteint le dernier carré. C’est la seule équipe du continent africain qui prendra part à la compétition, en attendant peut-être la qualification du Kenya lors d’un tournoi de repêchage difficile.

Championnat du monde féminin de handball

La boucle est bouclée. Après les hommes en début d’année, place aux dames pour finir 2021. Ce 25e championnat du monde aura lieu en Espagne du 2 au 19 décembre. Les Bleues, finalistes de l’Euro le 20 décembre dernier, vont tenter de récupérer leur couronne mondiale perdue il y a deux ans au profit des Pays-Bas. Cinq nations africaines vont participer à cette compétition. Elles seront connues à l’issue du championnat d’Afrique en juin, au Cameroun.

