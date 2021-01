Sports: les athlètes africain(e)s à suivre en 2021

Le boxeur congolais Martin Bakole. Sportsfile via Getty Images - Stephen McCarthy

Texte par : David Kalfa Suivre 6 mn

De nombres événements sportifs, comme les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, ont été reportés à cause de la pandémie de Covid-19. Le programme 2021 s’annonce ainsi chargé pour les athlètes africain(e)s. RFI vous propose d’en suivre plus particulièrement dix au cours des prochains mois.