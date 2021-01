Cyclisme: Paris-Nice rendra hommage aux sinistrés des vallées de la métropole niçoise

Paris-Nice, la première grande course par étapes européenne de la saison cycliste, reviendra en mars prochain sur les traces des années passées avec un hommage rendu aux sinistrés des vallées de la métropole niçoise, a annoncé son directeur François Lemarchand. Le parcours, présenté ce mercredi 6 janvier à Versailles, gardera sa trame habituelle du 7 au 14 mars. Avec un contre-la-montre individuel d'une distance limitée à 14,4 kilomètres, le troisième jour à Gien (Loiret), et une arrivée au sommet à la veille de l'arrivée à La Colmiane (Alpes-Maritimes), dans un calque de la dernière étape de la précédente édition qui avait été raccourcie d'une journée à cause du début de la pandémie. Les trois équipes françaises de deuxième division (Arkea-Samsic, BB Hôtels, Total Direct Energie), en concurrence pour les deux invitations en jeu pour participer au Tour de France en juillet, seront de la partie.