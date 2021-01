Football: Mesut Ozil serait proche d'un accord avec Fenerbahçe

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'ancien international allemand Mesut Ozil, qui ne joue plus à Arsenal, son club depuis 2013, est près de s'engager avec le club turc de Fenerbahçe, rapportent ce mercredi 6 janvier des médias turcs. Le meneur de jeu âgé de 32 ans et Fenerbahçe sont même parvenus à un accord portant sur un contrat de trois ans et demi, selon l'agence de presse DHA. Plusieurs médias ont par ailleurs rapporté qu'Ozil était également en discussions avec le club du Championnat nord-américain de de D.C. United, aux Etats-Unis. En conflit avec Arsenal, Ozil,Allemand d'origine turque, n'a pas joué avec son club depuis le 7 mars 2020. En octobre, les Gunners ne l'avaient pas retenu sur leur liste de joueurs en Premier League, renforçant les interrogations sur son avenir à Londres. Le contrat d'Ozil, joueur le mieux payé d'Arsenal avec un salaire annuel estimé à 20 millions d'euros, expire à la fin de la saison en cours.