Football: trois nouveaux cas de Covid à Manchester City

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Trois nouveaux cas de coronavirus ont été détectés à Manchester City, le gardien de but Scott Carson, le jeune milieu de terrain Cole Palmer et un membre de l'encadrement, a annoncé le club ce mercredi 6 janvier. City était déjà privé de six joueurs pour sa victoire en Premier League à Chelsea, dimanche, à la suite de tests positifs.