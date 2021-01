Rugby: deux femmes arbitres en Challenge européen

L'Anglaise Sara Cox et l'Ecossaise Hollie Davidson deviendront mi-janvier les deuxièmes et troisièmes femmes à arbitrer en Challenge européen lors d'Agen-Trévise et Newcastle-Castres, a annoncé mercredi 6 janvier l'ECPR, l'organisateur des Coupes d'Europe de rugby. Cox fera ses débuts dans une compétition européenne lors du déplacement des Italiens de Trévise à Agen, le 15 janvier, pour le compte de la 3e journée du Challenge. Le lendemain, Davidson arbitrera, elle, son premier match de Challenge Cup entre les Newcastle Falcons et le Castres Olympique.