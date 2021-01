Tokyo 2020: Maxime Marotte, le vététiste qui trace son bonhomme de chemin

À 34 ans, le Français Maxime Marotte raffole toujours de son VTT. Et comme le bon vin, il ne cesse de se bonifier. Il rêve désormais d’un podium l’été prochain aux Jeux olympiques de Tokyo, après sa quatrième place à Rio en 2016.

Maxime Marotte vient de fermer un chapitre de sa carrière et d’en ouvrir un autre. Après quatre années dans l’équipe Cannondale, l'Alsacien roulera en 2021 pour une autre marque américaine, Santa Cruz, firme californienne, dont l’équipe est basée en Italie.

« C’est un nouveau projet qui démarre. Cela m’amène de la fraîcheur avec de nouveaux coéquipiers et un nouveau staff. On ne va pas faire de la figuration et j’aurai un rôle de capitaine avec mon expérience », explique avec enthousiasme celui qui a terminé au pied du podium des Jeux de Rio en 2016.

Fréquemment sur les podiums

Depuis 10 ans, Maxime Marotte est l’ « assurance tous risques » des équipes qu’il a connu. Il réussit à se hisser très fréquemment sur les podiums. « J’ai l’impression d’apporter ma pierre à l’édifice », raconte cet athlète encore « frais » avec son « profil à maturité tardive ». Pour argumenter, il n’hésite pas à citer en exemple son ancien coéquipier allemand Manuel Fumic, 38 ans, toujours sur le circuit, et qui a participé à quatre reprises aux Jeux olympiques. Maxime Marotte se dit « encore dans le coup » car il ne s’est pas « brûlé les ailes » chez les jeunes et « progresse encore ».

Au cœur de l’hiver, Maxime Marotte songe évidemment aux Jeux l’été prochain sous le soleil de Tokyo, où la France aura droit à deux représentants pour la course élite hommes. « Tout a été chamboulé avec le coronavirus et je dois d’abord assurer ma sélection », raconte celui qui espère ne pas rater son début d’année pour obtenir le fameux sésame. Et Maxime Marotte, loin d'être rassasié, confie qu’il a même Paris 2024 dans un coin de la tête.

Un vrai pilote de deux roues

Ce « grand-frère », comme il aime à se définir désormais, a connu l’évolution du VTT cross-country sur la dernière décennie. Fini les courses longues de 2h30 et place à une discipline plus spectaculaire, aux parcours plus nerveux. Désormais, l’effort dure entre 1h20 et 1H30.

« Les évolutions technologiques nous permettent d’aller plus vite en descente et les circuits sont beaucoup plus dangereux. On est devenu de vrais pilotes et j’ai la chance de vivre cette transition. Pour progresser, il faut toujours travailler la technique. Mon sport est devenu très grisant », avoue ce passionné de moto, à l’agilité hors norme sur deux roues.

Le temps où il fallait seulement passer des heures à pédaler est révolu. Aujourd’hui, la musculation, la préparation physique sont au programme d’un vététiste de haut niveau. Et la dextérité, un atout majeur.

La compétition pour « se surpasser »

À l’âge de 8 ans, le fils prodige découvre les sous-bois alsaciens grâce à un père fan de vélo. Le côté ludique du VTT le passionne. Fan du Tour de France, - il portait le maillot de l’Espagnol Miguel Indurain à l’époque -, Maxime Marotte ne franchit jamais le cap d’une carrière sur route, par amour du pilotage en VTT.

Cet ingénieur en développement durable dans l’industrie, qui a allié études et sport de haut niveau en même temps, fait sa première compétition avec son club local. « J’y ai pris goût, lâche-t-il en riant, je m’en souviens comme si c’était hier. J’étais stressé, je n’avais pas dormi de la nuit. » À 18 ans, il décroche le bronze lors des Championnats du monde juniors.

Maxime Marotte adore sortir de sa « zone de confort » et avoue que pour lui la compétition est un moyen de « se surpasser ». « Ce fut un long chemin pour devenir professionnel. J’ai gravi les étapes sans savoir que j’arriverais à ce niveau-là », avoue-t-il avec humilité. Au bout du sentier, le prochain défi se nomme « Tokyo 2020 ».

