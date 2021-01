Japon: nouvel état d'urgence à Tokyo et sa grande banlieue, face au Covid-19

Le Premier ministre japonais a déclaré jeudi un nouvel état d'urgence sur Tokyo et sa grande banlieue face à la pandémie, mais l'ampleur restreinte de ce dispositif malgré les records de contamination enregistrés dans le pays faisait craindre des résultats limités. À bientôt six mois de l'ouverture prévue des Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés l'an dernier à cause de la pandémie, l'état d'urgence risque de refroidir encore la population japonaise, déjà majoritairement en faveur d'un nouveau report ou de l'annulation des JO. Le grand Tokyo, où vivent près de 37 millions d'habitants, soit 30% de la population japonaise, concentre la majorité des nouveaux cas quotidiens actuellement recensés au niveau national.