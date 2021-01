Cyclisme: Tadej Pogacar, vainqueur sortant du Tour de France, vacciné contre le Covid-19

Le vainqueur du Tour de France 2020 Tadej Pogacar et les coureurs de l'équipe UAE Emirates ont été vaccinés contre le Covid-19 en préambule à la saison cycliste, a annoncé vendredi 8 janvier la formation du coureur slovène. « Nous sommes la première équipe cycliste à recevoir le vaccin », s'est réjouie la formation émiratie, dont l'effectif - coureurs et staff - est actuellement à Abou Dhabi en stage de préparation. La totalité du groupe, fort de 27 coureurs, et l'ensemble du personnel d'encadrement, soit 32 personnes, ont reçu le vaccin chinois développé par Sinopharm et approuvé par le ministère de la Santé et de la Prévention des Émirats arabes unis.