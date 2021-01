Tokyo 2020: le Japon veut rassurer le monde sportif malgré l’état d’urgence

La ville de Tokyo et trois préfectures voisines ont été placées en état d’urgence. À moins de 200 jours jours de la cérémonie d’ouverture des prochains Jeux d’été, le chef du gouvernement, Yoshihide Suga, assure que la situation actuelle n’impactera en rien le grand rendez-vous olympique.

Le début de l’année 2021 n’a en rien effacé des doutes qui persistent concernant la tenue des JO de Tokyo l’été prochain, même si les autorités se veulent rassurantes. En effet, à partir de ce vendredi 8 janvier, l’état d’urgence déclaré par le gouvernement japonais pour faire face à une nette recrudescence de la pandémie de coronavirus entre en vigueur.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé que cet état d'urgence allait durer un mois et couvrirait la région du grand Tokyo. Les restaurants et bars sont appelés à cesser de servir de l'alcool après 19H00 et à fermer leurs portes à 20H00. Il est recommandé aux habitants d'éviter les sorties non indispensables le soir et les entreprises sont incitées à privilégier le télétravail. En revanche, les écoles ne sont pas fermées.

Des Jeux sûrs et sécurisés selon les organisateurs

« Cette déclaration d'urgence offre une opportunité de maîtriser la situation du Covid-19 et de faire en sorte que Tokyo 2020 planifie des Jeux sûrs et sécurisés cet été, et nous allons procéder aux préparatifs nécessaires en conséquence », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Yoshihide Suga a aussi indiqué que son pays s'était engagé à organiser des JO « sûrs et sécurisés », et il est convaincu que l'opinion publique, toujours méfiante, changera d'avis lorsque le Japon commencera sa campagne de vaccinations, prévue à partir de fin février. Au cours des derniers mois, de multiples sondages ont rapporté qu'une majorité de Japonais était favorable à un nouveau report des JO, voire à une annulation pure et simple, en raison du coronavirus.

Pour les responsables de Tokyo 2020, l'état d'urgence ne fera pas dérailler leurs plans. Ils ont exclu, comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, un nouveau report des Jeux, qui devaient initialement avoir lieu en 2020 et qui ont été reportés d'un an, du 23 juillet au 8 août 2021.

Si le Japon a été relativement épargné jusqu'ici par la pandémie, comparé à d'autres pays, avec moins de 3 900 décès officiellement recensés depuis janvier 2020, le pays subit depuis novembre dernier une troisième vague bien plus importante que les deux premières. Près de 7 500 nouveaux cas positifs ont été recensés jeudi au niveau national, dont quelque 2 500 à Tokyo, soit deux nouveaux records.

Tous les sportifs vaccinés ?

Mais le mouvement olympique s'inquiète à l'image du Canadien Dick Pound, membre du Comité international olympique (CIO) : selon des propos rapportés jeudi par la BBC, il a affirmé qu'il ne pouvait « être certain » que les Jeux se dérouleraient comme prévu en raison de l'inconnue sur les « poussées » de contaminations.

En début de semaine, ce même Dick Pound avait déclaré que les sportifs devraient se voir accorder une priorité élevée pour le vaccin afin de garantir que les Jeux puissent avoir lieu. « C'est une décision que chaque pays doit prendre », a estimé le responsable canadien à Sky Sports mercredi. « Certains diront qu'ils sautent la file d'attente, mais je pense que c'est la façon la plus réaliste d'aller de l'avant ».

L’exposition des torches olympiques annulée

Le président du CIO Thomas Bach avait assuré de son côté que l'organisation « ferait de grands efforts » pour s'assurer que le maximum de participants et de spectateurs soient vaccinés avant les Jeux.

« On a été capable de faire des bulles sanitaires pour tous les grands événements, si on doit arriver à une telle solution, je ne doute pas que le CIO et le comité d'organisation de Tokyo prendront les mesures nécessaires. C'est la solution qui sera privilégiée à celle de l'annulation », a déclaré le patron du sport olympique français, Denis Masseglia, qui ne veut pas s'alarmer.

Avec l’état d’urgence en vigueur, les autorités de la capitale japonaise ont décidé de suspendre pour plusieurs semaines l’exposition des torches olympiques et paralympiques. Elles devaient être exposées dans 62 villes du pays. Le relais de la flamme olympique doit débuter le 25 mars dans la préfecture de Fukushima,

Avant même l'annonce de vaccins, les organisateurs avaient dévoilé une panoplie de mesures antivirus qui, selon eux, permettront à l'événement de se dérouler même si la pandémie n'est pas encore maîtrisée.

