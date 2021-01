Football: la Premier League chamboule encore son calendrier

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le club d'Aston Villa, touché par plusieurs cas de Covid dans son effectif et dans son staff, a obtenu ce lundi 11 janvier le report de son match contre Tottenham prévu mercredi, pour la 18e journée, a annoncé le championnat anglais de football. « Après la demande formulée par Aston Villa pour reprogrammer le match (contre Tottenham) et en raison du nombre de joueurs et de membres du staff qui ont été testés positifs au Covid-19 ou été placés à l'isolement par le club, la Premier League n'a pas eu d'autre choix que de reporter le match », indique le communiqué. Le championnat anglais comptait avant cela 8 matches en retard : 2 de la première journée qui doivent être rattrapés en parallèle de la 18e journée étalée du 12 et le 21 janvier - avec la 19e levée intercalée du 15 au 18 -, et 6 en raison de la résurgence de l'épidémie de Covid en Grande-Bretagne. La Premier League et les 20 clubs qui en font partie ont récemment opté pour un dépistage deux fois par semaine, en raison de la multiplication des cas dans le football anglais et les protocoles anti-Covid dans les clubs et autour des matches ont aussi été resserrées.