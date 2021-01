Hockey: Alexandre Loukachenko veut son Mondial 2021

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a demandé ce lundi 11 janvier au patron de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) René Fasel de résister à la « pression injuste », pour garantir que le Mondial-2021, prévu fin mai-début juin, ait bien lieu au Bélarus. « Si l'IIHF parvient à éviter cette pression injuste, alors nous organiserons le championnat du monde », a déclaré M. Loukachenko à René Fasel durant une rencontre à Minsk, ajoutant que « tout dépend de vous maintenant ». La capitale bélarusse, Minsk, doit organiser conjointement avec Riga (Lettonie) le championnat du monde de hockey sur glace du 21 mai au 6 juin, mais des voix s'élèvent pour retirer l'évènement au Bélarus à cause de la répression des manifestations dénonçant la réélection d'Alexandre Loukachenko. Le Bélarus est en proie à un mouvement de protestation inédit dénonçant des fraudes durant l'élection présidentielle du mois d'août, officiellement remportée par M. Loukachenko avec 80% des voix. Tomas Petricek, le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, six fois vainqueur du championnat du monde de hockey, a affirmé ne pas pouvoir imaginer que le tournoi ait lieu au Bélarus, affirmant que cela « légitimerait un régime répressif ». Fin décembre, René Fasel avait déclaré qu'il allait faire « tout ce qui est possible » pour que le Mondial 2021 se déroule bien au Bélarus.