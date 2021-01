Mort de l’alpiniste espagnol Sergi Mingote

L'alpiniste espagnol Sergi Mingote est mort pendant une expédition sur le K2, le deuxième plus haut sommet de la planète, a annoncé samedi 16 janvier le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. « Triste décès de Sergi Mingote sur le K2. Il voulait continuer à faire l'Histoire en participant à la première expédition pour vaincre ce sommet en plein hiver et sa vie a été emportée dans un tragique accident », a-t-il twitté, quelques heures après qu'une équipe népalaise a réussi cette ascension pour la première fois en hiver. Sergi Mingote, âgé de 49 ans, a été victime d’une chute mortelle alors qu’il descendait du camp 1 au camp de base et qu’il envisageait toujours de s’attaquer au sommet dans les heures à venir.