Football: Mesut Özil, bientôt joueur de Fenerbahçe en Turquie

Sur ses réseaux sociaux, Mesut Özil a indiqué qu’il était sur le point de rejoindre la formation turque du Fenerbahçe. Il a confirmé l’information dans une interview téléphonique en direct avec la chaîne de télévision turque NTV.

« Je suis très heureux, très excité. Dieu m'a accordé de porter le maillot de Fenerbahçe. Je le porterai avec fierté et je donnerai tout pour l'équipe », déclare Özil dans une interview téléphonique en direct avec la chaîne de télévision turque NTV.

Le milieu de terrain d'Arsenal Mesut Özil confirme ce dimanche 17 janvier qu'il allait signer au club turc de Fenerbahçe, après plusieurs mois sans jouer chez les Gunners. Joueur le mieux payé d'Arsenal avec un salaire annuel estimé à 20 millions d'euros, le contrat d’Özil devait normalement expirer à la fin de la saison en cours.

Trois ans et demi de contrat

Le meneur de jeu allemand d'origine turque, âgé de 32 ans, a indiqué qu'il se rendrait à Istanbul avec sa famille dimanche soir. D'après plusieurs journaux turcs, Özil doit assister lundi depuis les tribunes à un match de championnat entre Fenerbahçe et Ankaragücü. Une cérémonie en grande pompe est prévue dans les jours suivants pour officialiser sa signature.

Selon le quotidien sportif Fanatik, Özil doit s'engager pour trois ans et demi et sera rémunéré à hauteur de cinq millions d'euros par saison. Arrivé en Angleterre en 2013, Özil n'avait pas joué avec son club avec Arsenal depuis le 7 mars 2020. En octobre, les Gunners ne l'avaient pas retenu sur leur liste de joueurs en Premier League, renforçant les interrogations sur son avenir à Londres. Lors de son interview avec NTV dimanche, Özil a reconnu qu'il n'avait « pas joué de match depuis beaucoup de temps », mais affirmé qu'il continuait de s'entraîner régulièrement et qu'il était « en forme physiquement ». « Il n'y a aucun problème de ce côté », a insisté le champion du monde 2014 avec la Mannschaft.

Le joueur avait été critiqué de façon virulente en Allemagne après avoir posé pour une photo avec M. Erdogan en 2018. Dénonçant des attaques « racistes », Özil avait mis fin à sa carrière internationale après cette polémique. Fenerbahçe, l'un des trois grands clubs d'Istanbul, occupe actuellement la 2e place du Championnat de Turquie, derrière Besiktas.

