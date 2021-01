Premier League: Manchester United rentre à la maison avec un nul face à Liverpool (0-0)

Manchester United a passé ce dimanche 17 janvier, solidement sans brio, son test du feu à Anfield Road, dont il revient avec un nul (0-0) contre le champion en titre Liverpool, qui lui permet de garder la tête du championnat. Les Red Devils font cependant un leader fragile avec leur 37 points, deux de plus que Leicester (2e) et 3 de plus que Liverpool (3e), alors que Manchester City, qui reçoit Crystal Palace en soirée, est 5e à 5 points mais avec deux matches de moins.