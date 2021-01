Mondial de handball: touché par le Covid-19, le Cap-Vert déclare forfait à son tour

Le Mondial de handball qui débute mercredi en Egypte s'annonce indécis à tous points de vue jusqu'à la finale le 31 janvier Thomas SAMSON AFP/Archives

Le Cap-Vert quitte prématurément le Championnat du monde masculin de handball 2021 en Égypte. Après la République tchèque et les États-Unis, forfait avant le coup d'envoi du tournoi pour cause de cas de contaminations au Covid-19 dans leurs effectifs, la sélection capverdienne se retire ce lundi 18 janvier. Arrivé au Caire avec 11 joueurs, le Cap-Vert, battu par la Hongrie vendredi 15 janvier dans ce qui était le tout premier match de son histoire dans la compétition (34-27, groupe A), n'a plus que 9 hommes valides. Deux internationaux ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Or, selon les règles de la Fédération internationale de handball (IHF), chaque sélection doit compter au moins 10 joueurs pour rester en lice. Le Cap-Vert avait déjà perdu par forfait dimanche 17 janvier (10-0) contre l'Allemagne. L'Uruguay, qui devait affronter les Requins bleus mardi, va aussi l'emporter sur tapis vert avec le même score. L'Allemagne, la Hongrie et l'Uruguay joueront donc le tour principal.