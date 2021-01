Handball: RDC, Tunisie et Angola éliminées du Mondial 2021

Les équipes masculines de handball de l’Angola, de la RD Congo et de la Tunisie ont été éliminées dès le premier tour du Championnat du monde, ce 19 janvier. L’Algérie et l’Égypte, pays hôte de ce Mondial 2021, représenteront l’Afrique au deuxième tour.

Publicité Lire la suite

Il n’y aura que deux équipes africaines au deuxième tour (« Tour principal ») du premier Championnat du monde de handball à 32 équipes, sur les sept du continent engagées. Ce 19 janvier, en clôture du premier tour, la Tunisie (groupe B), l’Angola (groupe C) et la RD Congo (groupe D) se sont en effet inclinées alors qu’elles avaient absolument besoin d’une victoire pour franchir cet écueil durant ce Mondial 2021. Le Cap-Vert, lui, était d’ores et déjà hors-course, après avoir déclaré forfait dans le groupe A, suite à une cascade d’absences dans son effectif.

Désillusion pour la Tunisie…

La plus grosse désillusion est évidemment pour la Tunisie, nation-phare du handball africain. Dos au mur après une courte défaite face à la Pologne et un match nul face au Brésil, les Tunisiens ont subi la loi des Espagnols, 30-36.

Une défaite toutefois nettement moins rageante que celle de l’Angola. Battus 29-30 par le Japon, les Angolais loupent le coche de très peu.

…et courte illusion pour la RDC

Les Congolais, eux, ont moins de regrets à avoir, même s’ils ont entretenu le suspense durant une période face au Bahreïn. À la pause, ils n’étaient ainsi menés que 12-14, avant de céder finalement 27-34, malgré la grosse performance de Gauthier Mvumbi, élu homme du match.

Le Mondial 2021 n’est toutefois pas totalement fini pour les Aigles de Carthage, les Palancas Negras et les Léopards, qui vont s’affronter du 21 au 25 janvier dans le groupe II de la President’s Cup, sorte de compétition parallèle servant à établir le classement de la 25e à la 32e place. Le Maroc, éliminé la veille, lui, sera dans le groupe I.

Place à France-Algérie

Pour les deux rescapés africains, l’aventure se poursuit dès ce 20 janvier avec France-Algérie dans le groupe III du Tour principal et Sélection russe-Égypte dans le groupe IV. Algériens et Égyptien doivent engranger les points s’ils veulent atteindre les quarts de finale de ce Championnat du monde 2021.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne