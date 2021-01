Mercato: le Polonais Arkadiusz Milik prêté 18 mois à l'OM

L'attaquant international polonais Arkadiusz Milik, ici sous les couleurs de Naples, le 28 juillet 2020. AP - Antonio Calanni

Arkadiusz Milik, 26 ans, débarque à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen, en quête de renfort dans le secteur offensif, est parvenu à un accord avec Naples à propos de l'attaquant polonais. Mis à l'écart par le Napoli depuis le début de la saison, l'international va tenter de se relancer avec les Ciel et Blanc. Il est prêté pour 18 mois avec option d'achat. Plusieurs médias français et italiens évoquent une option d'achat fixée à 8 millions d'euros, plus 4 millions d'euros de bonus éventuels. Arkadiusz Milik va découvrir son cinquième championnat européen, après celui de Pologne (Rozwoj Katowice et Gornik Zabrze), d'Allemagne (Bayer Leverkusen et FC Augsbourg), des Pays-Bas (Ajax Amsterdam) et donc d'Italie (Naples). L'OM compte sur lui pour raviver sa ligne d'attaque, où les deux meilleurs buteurs, Florian Thauvin et Dimitri Payet, n'ont marqué que six buts chacun depuis le début de la saison. Dario Benedetto, lui, n'en compte que quatre, et Valère Germain a marqué trois fois seulement.