Noël Le Graët souhaite rester dans le fauteuil de la FFF

Après trois mandats, Noël Le Graët est de nouveau candidat à sa propre succession à la tête de la Fédération française de football. Il a officialisé sa volonté de rester aux commandes de la FFF dans un courrier adressé aux familles du foot, ce jeudi 21 janvier.

Publicité Lire la suite

Une décennie à la tête de la puissante Fédération française de football, et Noël Le Graët, 79 ans, en redemande encore. Après avoir vaincu un cancer, dans les années 2000 et une leucémie, révélée en 2018, juste avant le sacre des Bleus en Russie, le dirigeant n'est pas fatigué et a encore envie de continuer à jouer le capitaine d’une fédération puissante, qui compte plus de trois cent salariés.

« Après avoir largement consulté les acteurs du football français ces dernières semaines et les membres du Comité exécutif de la FFF ce matin, j'ai décidé de solliciter le renouvellement de votre confiance, en vous présentant ma candidature à la présidence de notre Fédération », écrit le dirigeant, à la tête de l'instance depuis 2011 et réélu en 2012 et 2017.

Pourtant, lors de sa réélection en 2017, il se voyait solliciter un dernier mandat ! Frédéric Thiriez, ancien patron de la Ligue de football professionnel (LFP), et l’entrepreneur Michel Moulin, seront ses deux concurrents.

Le président de l'après Knysna

Une grande partie de la vie de l’entrepreneur dans l'industrie des fruits de mer a tourné autour du ballon rond. Il a présidé l’En avant Guingamp de 1972 à 1991, commune dont il fut également maire (1995-2008), et a fait un retour à la tête du club entre 2002 et 2011.

Lors de son premier mandat, qu’il débute une année après le fiasco du Mondial 2010 en Afrique du Sud et la grève du bus de Knysna, il se charge de redonner une image positive au foot français.

En 2012, il nomme Didier Didier Deschamps à la tête des Bleus. Depuis, la France est redevenue championne du monde et les deux hommes marchent main dans la main. « Ce n'est un secret pour personne, j'apprécie beaucoup mon président », a récemment déclaré dans les colonnes du Figaro le sélectionneur sous contrat jusqu’au Mondial 2022 au Qatar.

Tous les deux ont fait front commun lors de la mise à l’écart de Karim Benzema du groupe des Bleus après le début de l’affaire dite de la sextape en 2015. « Regardez dans quelle situation se trouvait la FFF au début de sa présidence et ce qu’elle est aujourd’hui, explique Didier Deschamps au Monde. Noël Le Graët sait trancher quand la situation l’exige. »

Lors de son dernier mandat, Noël Le Graët peut se targuer d’avoir réussi le Mondial féminin organisé dans l’Hexagone en 2019. Mais comme beaucoup d’autres, il s’est largement trompé en qualifiant de « coup de maître » l’attribution, par la Ligue français de football, des droits télévisés des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 au consortium sino-espagnol Mediapro, qui devait rapporter beaucoup d'argent aux clubs français. L’opération s’est révélée ces derniers mois comme le pire des fiascos du foot français.

Le bars de fer avec Roxana Maracineanu

Noël Le Graët a aussi affronté les critiques à propos de cette phrase : « Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n’existe pas ou peu. » Ou encore cette passe d’armes entre lui et la ministre des Sports Roxana Maracineanu à propos des chants homophobes dans les stades. « Je n’arrêterai pas les matchs, je suis contre totalement, avait-il déclaré sur Franceinfo, mais je ne veux pas être pris en otage sur l’homophobie. [...] Il y a des services de sécurité pour faire en sorte que ces banderoles disparaissent. » « Mais je ferais arrêter un match pour des cris racistes » ou pour des raisons de sécurité, avait-il ajouté.

Dans un entretien à Ouest-France, il avait affirmé : « Pour être clair, je trouve qu’on arrête trop de matchs. Cela fait plaisir à certains ministres, mais moi, ça me gêne. [...] On a l’impression que, tout à coup, tous les stades sont devenus des lieux homophobes. Je conteste avec véhémence cette image qu’on donne de nous. »

« La position qu’a prise Noël Le Graët en faisant une différenciation entre homophobie et racisme est erronée », avait pour sa part estimé Roxana Maracineanu à l’Assemblée nationale, dénonçant « un manque de préparation sur ce sujet ».

« Il m’a fait un procès en légitimité [...] mais oui, mon rôle de pouvoir public, mon rôle de ministre, c’est de veiller à la protection de tous nos citoyens », avait aussi indiqué l’ancienne championne du monde de natation.

Le chantier de l'après-coronavirus

Dernièrement, Noël Le Graët a dû jouer les pompiers de service en prônant l’apaisement chez les Bleues, traversées par des querelles intestines entre la sélectionneuse Corinne Diacre et plusieurs cadres de l'équipe de France féminine. La FFF a aussi été ébranlée par les révélations autour de la gestion interne de son personnel, principalement autour du management de Florence Hardouin.

Aujourd’hui, la pandémie de coronavirus a durablement affecté le football français avec une baisse des licenciés et des finances. Ce qui devrait lui donner des maux de tête avec cet avenir incertain pour le football hexagonal. Malgré tout, Noël Le Graët n’envisage pas une retraite dorée et ne souhaite pas quitter la scène et raccrocher ses crampons de président.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne