Premier League: Liverpool battu à Anfield par Burnley, une première depuis 68 matches

Josh Brownhil (n°8), de Burnley, lors de la victoire de son équipe à Anfield contre le Liverpool de Xherdan Shaqiri (n°23), le 21 janvier 2021. AP - Clive Brunskill

Texte par : RFI Suivre 2 mn

68 matches, soit un peu plus de trois ans et demi d'invincibilité : ce jeudi 21 janvier 2021, la série de match sans défaite de Liverpool en championnat à domicile s'est arrêtée lors du match de la 18e journée face à Burnley. Les champions d'Angleterre se sont inclinés face à leurs adversaires sur le score de 1-0, but d'Ashley Barnes sur un penalty concédé par le gardien Alisson Becker dans les dernières minutes (83e). La dernière défaite de Liverpool en Premier League à domicile remontait au 23 avril 2017 face à Crystal Palace (2-1). Depuis, les hommes de Jürgen Klopp avaient glané 55 victoires et 13 matches nuls dans leur antre d'Anfield. Cette série d'invincibilité est la deuxième plus longue dans l'histoire du championnat d'Angleterre après celle établie par Chelsea entre mars 2004 et octobre 2008 (86 matches). Avec ce revers, Liverpool reste à la 4e place au classement et compte six points de retard sur le leader, Manchester United.