Cyclisme: Tom Dumoulin a besoin de faire «une pause» dans sa carrière

Tom Dumoulin, deuxième du Tour de France 2018, a annoncé samedi 23 janvier « faire une pause » d’une durée encore indéterminée. Le vainqueur du Tour d’Italie en 2017 explique avoir « clairement besoin de temps pour réfléchir ».

Il n'est pas courant d’entendre des athlètes se poser des questions sur leur vie de sportif de haut niveau et l’usure psychologique que cela engendre. « Je vais faire une pause un moment », annonce Tom Dumoulin dans une vidéo diffusée sur le site de son équipe Jumbo.

« L'équipe me soutient totalement »

Le coureur néerlandais, 30 ans, septième du dernier Tour de France où il a tenu le rôle d'équipier de luxe au leader slovène Primoz Roglic, déchu du maillot jaune à la veille de l'arrivée, explique avoir « clairement besoin de temps pour réfléchir » en pointant le poids de la pression médiatique et du public, « plus difficile à gérer que ce à quoi » il s'attendait.

« Qui sait où ça me mènera ? En tout cas je vais beaucoup parler avec des gens, réfléchir, promener mon chien et chercher à savoir ce que je veux en tant que personne, sur le vélo, et ce que je veux faire de ma vie », développe le champion du monde 2017 de contre-la-montre. Tom Dumoulin avait participé aux stages d'entraînement de son équipe et se disait « très enthousiaste » à l'idée de disputer les classiques flandriennes au début du printemps.

« L'équipe me soutient totalement et me donne le temps nécessaire à ma réflexion », assure celui qui, avant sa reprise en août, avait déjà connu plus de 400 jours sans course, entre blessure au genou gauche et première partie de saison 2020 chamboulée par le Covid-19. Dumoulin, souriant, se dit soulagé par sa décision : « C'est comme si un sac à dos de cent kilos s'était évanoui de mes épaules. »

Pas le seul cycliste lassé par son sport

Tom Dumoulin n’est pas le seul cycliste à se sentir lassé par son sport. Lors du Tour de France 2019, le sprinteur allemand Marcel Kittel n’avait pas voulu se lancer une nouvelle fois dans l’aventure, car il avait « besoin » de faire une pause et de « prendre du temps » pour réfléchir à son avenir. Un mois plus tard, il annonçait sa retraite sportive.

En 2016, après être passée à côté des Jeux de Rio, la Française Pauline Ferrand-Prévot avait écrit : « Le vélo était ce que j’aimais le plus faire, mais c’est devenu mon plus grand cauchemar ». Elle avait été suivie par un psychothérapeute.

En avril dernier,dans un entretien au quotidien britannique The Times, le cycliste britannique Mark Cavendish, champion du monde sur route en 2011, avait reconnu que les deux dernières années avait été difficiles à vivre pour lui. « J'ai beaucoup lutté contre la dépression pendant cette période. On m'a diagnostiqué une dépression clinique en août 2018. J'étais sombre. Et je suis de l'autre côté, merci. Je crois que je m'en suis sorti, et c'est bien d'en être sorti », avouait l’homme aux 30 victoires d’étape sur le Tour de France.

Si le sujet est encore très tabou, certains coureurs confient désormais les épisodes dépressifs qu’ils peuvent traverser, ou les doutes qu’engendre un des sports les plus exigeants.

