Coupe de France: deux députés demandent à la ministre des Sports des dérogations pour les amateurs

Les députés Régis Juanico et Gérard Leseul ont écrit à la ministre des Sports Roxana Maracineanu pour favoriser l'obtention de dérogations pour les clubs amateurs, privés d'entraînement après 18H00 à cause du couvre-feu, à une semaine du retour de la Coupe de France. « Nous vous demandons d'accorder des dérogations aux clubs amateurs pour qu'ils puissent s'entraîner sur des plages horaires élargies (en soirée notamment) et organiser des matchs amicaux », ont lancé les deux élus, membres du groupe socialistes et apparentés. Le retour de la doyenne des compétitions pour les amateurs est un casse-tête logistique pour ses participants, qui sont privés de compétition depuis fin octobre en raison des restrictions sanitaires. Entre l'absence de rythme, le manque de temps de préparation et le protocole sanitaire à respecter, la formation normande de Flers, en sixième division, a annoncé samedi 23 janvier qu'elle jetait l'éponge. C'est le premier club à déclarer forfait. La Fédération française (FFF) a modifié en décembre le format de la Coupe de France, en la scindant en deux « voies », celle de clubs de Ligue 1 et Ligue 2, et celle des amateurs. Les amateurs, qui doivent disputer le 6e tour le week-end prochain, doivent rejoindre les « pros » au stade des 16es de finale.