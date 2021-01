Cyclo-cross: Le Belge Wout van Aert remporte la Coupe du monde

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Belge Wout van Aert a marqué son territoire en remportant dimanche 24 janvier à Overijse (centre) la Coupe du monde de cyclo-cross devant son grand rival, le Néerlandais Mathieu van der Poel, à une semaine de Mondiaux dont la tenue dépendra de l'évolution de la pandémie de Covid-19. Van Aert a remporté la 5e et dernière manche de l'épreuve, devançant de plus d'une minute le champion du monde en titre, qui a été victime d'une crevaison lors du deuxième des huit tours de circuit. Le championnat du monde est prévu dimanche prochain à Ostende, sur un circuit largement sablonneux en bord de mer du Nord, et s'annonce comme un duel entre van Aert et van der Poel, tous deux triples champions du monde. Entre le vainqueur (sur route) du dernier Milan-San Remo et celui du Tour des Flandres 2020, le duel s'annonce serré.