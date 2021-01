Cyclo-cross: les Mondiaux à Ostende maintenus malgré le Covid-19

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les championnats du monde de cyclocross, prévus à Ostende samedi et dimanche, un moment « en discussion » en raison de la pandémie de Covid-19, sont finalement « maintenus », a annoncé ce mardi 26 janvier le bourgmestre (maire) de la ville belge. « Des mesures strictes de sécurité seront prises », a affirmé Bart Tommelein à l'issue d'une réunion avec le ministre flamand des sports, l'Union cycliste internationale (UCI) et la fédération belge. Alors que le variant sud-africain du coronavirus est apparu dans un certain nombre d'établissements de santé à Ostende, la tenue du championnat du monde de cyclocross avait été remise en question. Toutes les personnes présentes sur le site de compétition devront présenter un test PCR négatif. Les repas en commun seront interdits. Le cyclo-cross est l'une des disciplines sportives les plus populaires en Belgique. Le Belge Wout Van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel sont les grands favoris de ces Mondiaux.