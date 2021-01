Football: Mesut Özil ne retournera pas jouer en sélection allemande

Le meneur de jeu allemand Mesut Özil a déclaré mercredi 27 janvier qu'il ne retournerait « plus jamais » jouer pour l'équipe nationale d'Allemagne et en Bundesliga, lors de sa signature officielle à Fenerbahçe en Turquie où il entend relancer sa carrière. « Lorsque j'emprunte un chemin, je ne fais pas demi-tour. Je souhaite de la réussite à l'équipe nationale allemande, mais plus jamais », a-t-il déclaré. Deux ans et demi après avoir claqué la porte de la Mannschaft après une virulente polémique liée à ses origines turques pour avoir posé pour une photo avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, et après plusieurs mois de placard à Arsenal, Özil a officiellement signé pour trois ans et demi à Fenerbahçe. Özil, né en Allemagne, s'est marié en 2019 à Istanbul avec une ancienne miss Turquie, Amine Gülse. Son témoin de mariage était M. Erdogan. Le joueur avait été vivement critiqué en Allemagne après avoir posé avec M. Erdogan en 2018, peu avant la Coupe du monde en Russie. Dénonçant des attaques « racistes », il avait décidé de prendre sa retraite internationale après le Mondial en 2018.