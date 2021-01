Voile: Des mémoires inédits de Florence Arthaud à paraître

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Des mémoires inédits de la navigatrice Florence Arthaud, qui avait renoncé à les publier de son vivant, doivent paraître le 10 février, a annoncé la maison d'édition Arthaud, que dirigeait son père. « Océane » avait été rédigé « au seuil des années 1990 » selon le quatrième de couverture, alors que la navigatrice était devenue immensément célèbre grâce à son record de la traversée en solitaire de l'Atlantique Nord et à sa victoire dans la Route du rhum en 1990. « Nous publions enfin ce récit inédit grâce à l'accord de sa fille Marie et de son frère Hubert qui le préface », ont expliqué dans un communiqué les éditions Arthaud, dirigées autrefois par Jacques Arthaud. Florence Arthaud avait écrit ce livre à la demande du groupe Filipacchi Médias, qui en échange devenait son sponsor. Mais il n'était jamais sorti, la navigatrice refusant d'être éditée par un concurrent de son père. Les mémoires à paraître décrivent entre autres sa jeunesse rebelle et son sentiment d'étouffer dans son milieu familial, mais aussi la tendresse éprouvée pour sa mère.