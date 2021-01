Cyclisme: dernière ligne droite pour Alejandro Valverde

Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde et Dan Martin sur le podium de la 80e Flèche Wallonne, le 20 avril 2016 à Huy, en Belgique.

À bientôt 41 ans, l’Espagnol Alejandro Valverde, au palmarès très fourni, se lance dans un dernier défi : remporter la médaille d’or lors des JO de Tokyo l’été prochain. Un des titres les plus importants qui manque à son palmarès. Il mettra ensuite un terme à sa carrière à la fin de la saison 2021.

« Je n’y crois pas ! Je suis vieux maintenant. Ça fait beaucoup d’années que je cours après ce titre et je finis par y parvenir », disait Alejandro Valverde à l’automne 2018, au moment de s’emparer du titre de champion du monde sur le difficile parcours autrichien d’Innsbrück, après quinze années d’essais infructueux. À l’époque, il avait déjà soufflé ses trente-huit bougies.

À bientôt quarante et un printemps, en avril prochain, le coureur espagnol, qui est déjà de loin le plus âgé du peloton WorldTour, se lance dans l’ultime saison, encore une fois chamboulée par la crise du coronavirus. Dernier rêve avant de descendre du vélo : devenir champion olympique cet été à Tokyo. Le seul titre qui pourrait encore plus étoffer un palmarès aussi fourni qu’une table de fête à Noël.

Alejandro Valverde lors du Tour d'Espagne en 2009. AFP/File

Début carrière sous l’ère Armstrong

L’homme au Tour d’Espagne (2009), aux quatre victoires sur Liège-Bastogne-Liège (il lui en manque une pour égaler Eddy Merckx), aux cinq Flèche Wallone ou encore aux deux Classica San Sebastian, a débuté sa carrière professionnelle en 2002 sous l’ère de Lance Armstrong. Une autre époque.

Depuis, il a traversé les années contre vents et marrées. Si son âge est canonique pour un sportif de haut niveau, Valverde porte toujours en lui la motivation, autant que comme les jeunes coureurs présents à ses côtés, qui pourraient presque l’appeler « papi vélo ». Car aux yeux de certains, l’Espagnol aux 127 victoires apparaît toujours comme l’homme aux succès précoces acquis à la grande époque de l’EPO et des transfusions sanguines.

Alejandro Valverde, qui a effectué toute sa carrière en Espagne, au sein de la Kelme entre 2002 et 2005, puis Movistar, traîne comme un boulet l’affaire Puerto depuis 2006. Interdit de toute compétition sur le territoire italien pour deux ans, il sera privé du Tour de France 2009 qui faisait une incursion de l’autre côté des Alpes. En mai 2010, il est suspendu au niveau mondial jusqu’au début de l’année 2012. Valverde a toujours nié le fait d’avoir recouru à des substances dopantes.

Alejandro Valverde en 2018 lors sa victoire aux Championnats du monde. APA/AFP

Le retour aux affaires après deux années de suspension

La deuxième partie sa carrière commence bien. Il gagne une étape dès sa course de reprise en janvier 2012 lors Tour Down Under, en Australie. En 2015, pour sa huitième participation au Tour de France, il se hisse sur la troisième marche du podium alors qu’il est équipier de luxe au service du Colombien Nairo Quintana. L’année précédente, il terminait déjà au pied de la troisième marche, qu’il avait vécue comme une énorme désillusion.

À 36 ans, en 2016, pour la première fois de sa carrière, Valverde prend part au Tour d’Italie, qu’il termine à la troisième place. Cette année-là, à l’heure où la plupart des coureurs de sa génération ont mis leur vélo « au clou », lui s’aligne sur les trois grands Tours (France, Italie, Espagne). Le Murcian fait partie des rares cyclistes de l’histoire à être montés sur le podium de chacune des trois plus grandes courses à étapes du monde. Et si les années défilent aussi vite qu’un paysage à la fenêtre d’un train, Valverde reste viscéralement attaché à son tour national, qu’il termine à la deuxième place en 2019 (7 podiums en 14 participations), maillot arc-en-ciel sur les épaules.

Alejandro Valverde axera sa dernière saison dans le peloton avec les JO de Tokyo en point d’orgue. Ensuite, il sera temps pour lui de tirer sa révérence avec le sentiment du devoir accompli, malgré toutes les polémiques à son encontre.

