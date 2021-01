MMA: le Sénégalais «Reug Reug» domine le Camerounais Alain Ngalani à la ONE Championship

Le Sénégalais Oumar Kane, alias "Reug-Reug", lors d'un entraînement à Dakar le 11 décembre 2019 AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après plus d'un an sans combattre, la faute notamment à la pandémie de Covid-19, Oumar « Reug Reug » Kane (28 ans) a signé un récital face au Camerounais Alain Ngalani (45 ans), pour son premier combat à la ONE Championship, l'une des ligues d'arts martiaux mixtes (MMA). Le poids lourd sénégalais a battu son adversaire dès la première reprise. Après avoir emmené Ngalani au sol, « Reug Reug » a enchaîné les coups au visage, poussant l'arbitre à interrompre le combat. Les deux hommes ont livré bataille le 22 janvier, mais leur combat n'a été diffusé et son résultat entériné que ce vendredi 29 janvier.