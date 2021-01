Football: Palmeiras remporte la Copa Libertadores 2021 face à Santos

Le Brésilien Breno Lopes a inscrit le but de la victoire de Palmeiras face à Santos, le 30 janvier 2021, en finale de la Copa Libertadores. Pool via REUTERS - MAURO PIMENTEL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

21 ans plus tard, Palmeiras règne à nouveau sur l'Amérique du Sud. Au mythique stade Maracana de Rio de Janeiro, le club brésilien a remporté la deuxième Copa Libertadores de son histoire. Après le sacre de 1999 contre le Deportivo Cali, Palmeiras s'offre l'édition 2020, longtemps suspendue pour cause de pandémie de Covid-19. Ce samedi 30 janvier, les Verdao ont battu en finale leurs compatriotes brésiliens de Santos (1-0) dans un stade à huis clos. Le but de la victoire a été marqué par Breno Lopes. Entré en jeu à la 85e, l'attaquant a délivré son équipe de la tête au bout du temps additionnel (90+9e). Palmeiras succède à Flamengo au palmarès.