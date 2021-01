Cyclisme: Van der Poel champion du monde de cyclo-cross pour la 4e fois

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, le 11 septembre 2020. AP - Marco Alpozzi

Mathieu van der Poel garde sa couronne. Déjà sacré champion du monde de cyclo-cross en 2015, 2019 et 2020, le Néerlandais a conquis son 4e titre ce dimanche 31 janvier à Ostende. Et, comme en 2015 et 2019, il s'est imposé face à son rival belge Wout van Aert, qui doit se contenter de la deuxième place. Victime d'une crevaison, il n'a pu refaire son retard sur Van der Poel. Le Belge Toon Aerts prend la 3e place, comme lors des deux précédentes éditions.