Droits TV: le foot français dans l’impasse malgré des offres d’Amazon, Discovery et DAZN

Un caméraman du groupe de médias espagnol Mediapro filme lors du match de football français L1 entre Paris-Saint Germain (PSG) et FC Lorient au stade du Parc des Princes à Paris le 16 décembre 2020 . AFP - FRANCK FIFE

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La Ligue de football professionnel (LFP) a indiqué ce 1er février 2021 que les consultations lancées pour la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de France de première et deuxième divisions étaient « infructueuses ». Malgré des offres émises par les géants Amazon, Discovery et DAZN, les prix de réserve fixés par la LFP n’ont pas été atteints, plongeant ainsi un peu plus le foot français dans l’angoisse, entre crise financière et conflit avec un de ses diffuseurs, Canal Plus.