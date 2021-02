Basket: le Nigeria connaît ses adversaires aux Jeux de Tokyo

Le Nigérian Vincent Nnamdi face à la Chine, lors de la Coupe du monde 2019 de basket-ball. Courtesy of fiba.basketball

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Fédération internationale de basket-ball (FIBA) a procédé ce 2 février 2021 au tirage au sort des tournois féminin et masculin des Jeux olympiques de Tokyo. Les Nigérianes affronteront les Américaines, les Françaises et les Japonaises dans le groupe B, tandis que les Nigérians, eux, joueront contre l’Australie et deux autres adversaires à définir. Les Angolais, les Sénégalais et les Tunisiens disputeront un tournoi de repêchage olympique fin juin/début juillet.