Boxe: retour gagnant pour le Ghanéen Richard Commey

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus d’un an après avoir perdu son titre mondial des poids légers IBF face à Teoffimo Lopez, Richard Commey est remonté pour la première fois sur un ring ce samedi 13 février à Las Vegas. Un retour gagnant puisque le Ghanéen a battu le Dominicain Jackson Marinez par KO technique lors de la sixième reprise, après avoir envoyé son adversaire deux fois au sol. Cette 30e victoire, la 27e avant la limite en 33 combats, relance le boxeur de 33 ans dans la course à la ceinture mondiale.