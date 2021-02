Élections FFF: Michel Moulin, candidat du foot d’«en bas»

Président délégué du Blois Football 41, Michel Moulin connaît particulièrement le monde du football amateur. Aujourd'hui, le fondateur des médias ParuVendu et Le 10 Sport se lance à la conquête de la présidence de la Fédération française de football (FFF). L’élection aura lieu le 13 mars prochain.

« Je suis un vrai passionné de foot », dit d’emblée Michel Moulin, ancien directeur sportif du Red Star 93 (1999-2001), club avec lequel il a connu une demi-finale de la Coupe de la Ligue. L’homme qui a commencé la pratique du ballon rond à l’âge de 6 ans et qui est passé par un sport étude se voit comme le défenseur du foot amateur.

Candidat à la présidence de la Fédération française de football (FFF), l'entrepreneur de 60 ans a bâti une liste avec cinq présidents de clubs évoluant du National (3e division) à la R2 (7e div.). Michel Moulin a aussi connu le haut niveau avec le Paris Saint-Germain en 2008 comme conseiller sportif. Mais sa candidature s’adresse au football d’« en bas » comme il aime le répéter avec une pointe d’accent du sud de la France.

La rémunération de tous les éducateurs par la FFF

Le fondateur des médias ParuVendu et Le 10 Sport, qui s’est entouré de personnalités comme David Douillet, ancien judoka et ministre, de Bernard Squarcini, ex-préfet, ou de chefs d'entreprises comme Jean-Bernard Falco, qui dirige 35 hôtels de luxe dans le monde, assume l'absence comme colistiers de présidents de clubs de Ligue 1.

« Je me promène sur tous les terrains et pour moi, il n‘y pas assez d’éducateurs et on manque cruellement de partenaires pour développer en France ce sport universel, assure Michel Moulin. Le foot va mal et il faut que la parole du football d’en bas soit entendue. » Celui qui aurait aimé que tous les clubs puissent voter pour l’élection du président de la FFF, pour plus de démocratie, demande plus de « bienveillance » et de « reconnaissance » pour ceux qui travaillent avec les enfants.

Michel Moulin a d’ailleurs dans son projet la rémunération de tous les éducateurs par la FFF. « Il faut faire comprendre aux gens qui dirigent le foot actuellement qu’ils sont trop loin de la base. Si on met les moyens sur les enfants, nous auront fait un grand pas pour le foot et même pour la société ». Et d’ajouter : « Il faut un maximum d’éducateurs professionnels dans les petites catégories pour que les enfants acquièrent les fondamentaux du foot. Arrivés à l’adolescence, ils auront assez de connaissances pour débuter la compétition sans être déçus. »

Donner du pouvoir à la proximité

Pour Michel Moulin, les clubs, les districts et les Ligues sont des boîtes aux lettres noyées sous l’administratif. « Nous devons faire de la proximité une urgence. Il y a 27 directeurs à la FFF et personne ne sait plus à qui s’adresser. Il faut faire plus simple et plus rapide. Le contrôle se fera quand même », avance celui qui veut voir maigrir les effectifs de la FFF à Paris (environ 350 personnes) pour redévelopper le personnel sur le territoire.

« Je ne critique pas tout ce qui a été fait. Mais il faut faire comprendre aux gens qui dirigent le foot actuellement qu’ils sont trop loin de la base. On ne les voit pas dans les clubs ou dans les districts. Je veux donner du pouvoir aux districts, à la proximité. Les districts doivent être à l’image de petites entreprises avec leur propre budget », dit-il. Lors de l'élection, les amateurs représentent 63 % des voix, et les professionnels 37 %.

Michel Moulin assure que les problèmes dans le foot amateur ont débuté bien avant la pandémie de coronavirus, devenue un accélérateur. « Pour sauver les clubs, il faut commencer maintenant et ne pas attendre la fin de la pandémie. Si les enfants n’ont plus de sport, ce sera catastrophique, s’inquiète l’ancien directeur sportif du FC Istres. Et que l’on ne dise pas aux clubs de faire des prêts. Les clubs n’en sont pas capables. Il faut aller chercher des partenaires privés tout de suite. Il faut aller pousser les portes avant la fin du Covid-19. »

« Je ne veux pas voir des enfants qui s’éloignent du sport »

En juin 2020, un plan de soutien de 30 millions d'euros en faveur des clubs amateurs a été lancé par la présidence actuelle pour amortir les pertes liées au Covid-19, sous la forme notamment d'une aide équivalente à 10 euros par licencié. Le budget alloué aux clubs amateurs est actuellement de 16,5 millions d’euros (6% du budget total de la FFF) et Michel Moulin indique dans le document qui recense ses propositions vouloir doubler cette somme.

Michel Moulin observe « un football amateur à l'agonie » et s’inquiète de la baisse des jeunes licenciés. « Je ne veux pas voir des enfants qui s’éloignent du sport. Le sport c’est la tolérance, la mixité, résume-t-il. À 7 ou 8 ans, il n’y a pas de racisme. Grâce au sport, vous avez des enfants bienveillants et cela donne une société bienveillante. Il faut du lien pour l’avenir, et cela passe par le sport ».

Michel Moulin souhaiterait aussi que les enfants issus de familles recomposées puissent bénéficier d'une « double licence » pour éviter qu’ils jouent tous les quinze jours en cas d’éloignement des deux parents.

Michel Moulin devra affronter Noël Le Graët, candidat à sa propre succession, et l’ancien président Ligue professionnelle de football, Frédéric Thiriez.

