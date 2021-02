Rugby: le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, testé positif au Covid-19

Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby à XV, Fabien Galthié, le 22 novembre 2020. AP - Scott Heppell

La Fédération française de rugby annonce, mardi 16 février, que Fabien Galthié est positif au Covid-19, selon les résultats d'un test PCR effectué lundi. L'ensemble des joueurs et du staff de l'équipe de France ont été testés. Seuls Fabien Galthié et un autre membre de l'encadrement sont positifs. « Conformément au protocole sanitaire en vigueur, les deux membres de l’encadrement dont l’isolement a débuté hier soir, continueront de s’isoler pendant 7 jours. Leurs activités continueront d’être assurées à distance. À ce jour, aucun symptôme n’a été constaté », indique la FFR. D'autres tests sont prévus pour le restant de la semaine. Après ses victoires en Italie et en Irlande, la France est en tête du classement dans le Tournoi des Six Nations 2021. Les Bleus doivent affronter l'Écosse le 28 février au Stade de France.