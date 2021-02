Football: Corentin Tolisso opéré d'une «grave blessure» à un tendon musculaire

Le milieu de terrain français du Bayern Munich Corentin Tolisso. AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'international français du Bayern Munich Corentin Tolisso a été opéré vendredi 19 février d'une grave déchirure d'un tendon musculaire d'une cuisse et doit s'attendre à une longue absence, a annoncé son entraîneur Hansi Flick en conférence de presse. « Sur un tir (à l'entraînement), il a ressenti une douleur intense, il n'y avait eu aucun signe avant-coureur », a précisé le coach du Bayern. Selon des médias allemands, le milieu de terrain de 25 ans pourrait être absent jusqu'à six mois et serait donc contraint de déclarer forfait pour l'Euro 2020, reprogrammé du 11 juin au 11 juillet en raison du Covid-19.