Football: Karim Benzema blessé et incertain pour la Ligue des champions

Karim Benzema auteur d'un doublé pour le Real Madrid contre l'Athletic Bilbao au stade Alfredo di Stefano, le 15 décembre 2020. OSCAR DEL POZO AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Karim Benzema pourrait manquer le 8e de finale aller de Ligue des champions du Real Madrid contre l'Atalanta Bergame la semaine prochaine, après que Zinedine Zidane a confirmé que son joueur a subi jeudi une blessure. L'attaquant français n'a pas pris part à l'entraînement au centre de Valdebebas vendredi 19 février et son compatriote a indiqué qu'il ne ferait pas le déplacement avec l'équipe pour le match de Liga samedi sur le terrain du Real Valladolid. Le Real Madrid, deuxième du Championnat espagnol à six points de l'Atlético Madrid mais avec un match disputé en plus, a connu de nombreuses blessures ces dernières semaines dans son effectif. Eden Hazard, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Federico Valverde et Rodrygo risquent ainsi de manquer également le déplacement de samedi à Valladolid.