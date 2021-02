Mondial 2022: le début du 2e tour des qualification zone Asie est encore reporté

La plupart des matches de qualification au Mondial 2022 dans la zone Asie vont être reportés au mois de juin à cause « des restrictions de voyage et des quarantaines » en place à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi 19 février la Confédération asiatique de football (AFC). Trente nations, réparties dans huit groupes de cinq équipes, devaient débuter le 30 mars ce 2e tour de qualification, prévu à l'automne dernier et déjà reporté une première fois en raison de la situation sanitaire. Les matches devraient avoir lieu début juin, avant deux autres journées de qualification déjà prévues les 11 et 15 juin. Les qualifications de la zone Asie délivreront quatre tickets pour le prochain Mondial, qui aura lieu en novembre et décembre 2022 au Qatar. La sélection de l'émirat du Golfe a déjà son billet en tant qu'organisateur.