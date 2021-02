Stades: la ministre déléguée aux sports envisage des matchs-tests avec public en France

La ministre des Sports Roxana Maracineanu lors d'une séance de questions au gouvernement, le 26 mai 2020, à l'Assemblée nationale à Paris POOL/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des discussions vont être engagées pour expérimenter le retour du public, avec jauge, dans les enceintes sportives, à l'instar de ce qu'il se fait dans le monde de la culture avec des concerts-test, a annoncé vendredi 19 février la ministre déléguée aux sports Roxana Maracineanu. « Demain je rencontrerai Jean-Michel Aulas (football) pour l'Olympique Lyonnais, Tony Parker pour l'Asvel (basket) et Olivier Ginon pour le LOU Rugby pour qu'on discute ensemble dans ces 3 clubs sur ces expérimentations possibles de reprise comme c'est le cas aujourd'hui pour la culture », a expliqué la ministre sur France Info. Des concerts-tests avec public à Marseille et Paris sont en effet prévus en mars et avril, si le contexte sanitaire le permet. Depuis cette annonce par la ministre de la culture Roselyne Bachelot, de nombreuses voix dans le monde du sport, qui vit à huis clos depuis l'automne, pressent le ministère des sports de faire de même. « On va pouvoir sur des protocoles bien sérieux, bien précis qu'ils nous présenteront, étudier la possibilité dans certaines villes, dans certains clubs de reprendre avec des protocoles validés par la préfecture et l'ARS (Agence régionale de santé, nldr) », a précisé Roxana Maracineanu.