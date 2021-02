Afrobasket 2021: le Cameroun, la Centrafrique, l'Égypte, le Kenya et la RDC qualifiés

La liste des qualifiés pour le prochain Championnat d'Afrique de basket masculin (du 24 août au 5 septembre) s'est encore remplie ce samedi 20 février lors des sept rencontres éliminatoires qui se sont disputées. Dans le groupe A, la Centrafrique a battu Madagascar (79-72), tandis que la Tunisie, leader et qualifiée depuis vendredi, a battu la RDC (73-68). La Centrafrique, deuxième, et la RDC, troisième, sont qualifiés pour l'Afrobasket, tandis que Madagascar termine quatrième et ne sera pas du rendez-vous au Rwanda. Dans le groupe B, le Sénégal et l'Angola, qualifiés depuis vendredi, ont connu des fortunes diverses. Les Sénégalais ont dominé le Mozambique (84-43) et les Angolais ont été battus par le Kenya (74-73). Le Mozambique est éliminé et le Kenya prend la troisième place qualificative. Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire, qualifiée depuis vendredi, a battu facilement la Guinée équatoriale (93-50), et le Cameroun s'est imposé face à la Guinée (98-67). Le Cameroun est qualifié, tandis qu'il reste un ticket à prendre dans ce groupe entre la Guinée équatoriale et la Guinée. Enfin, dans le groupe E, l'Égypte s'est qualifiée en battant le Cap Vert (94-65). Rappel des qualifiés au 20 février (13 sur 16) : Rwanda (en tant que pays organisateur), Angola, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Égypte, Kenya, Mali, RDC, Nigeria, Sénégal, Soudan du Sud, Tunisie.Encore en lice au 20 février : Cap-Vert, Guinée, Guinée équatoriale, Maroc, Ouganda.Éliminés : Madagascar, Mozambique.