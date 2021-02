Basket: l'équipe de France masculine se qualifie pour l'Euro

Le Français Thomas Heurtel (à gauche) à la lutte avec l'Allemand Johannes Voigtmann, le 9 septembre 2017 à Istanbul, en Turquie. AP - Lefteris Pitarakis

Les Bleus seront là au 41e Championnat d'Europe de basket, prévu au départ en septembre 2021 et repoussé à septembre 2022 par la pandémie de Covid-19. À Podgorica, l'équipe de France a dû s'employer pour renverser la vapeur et battre le Monténégro (73-71), samedi 20 février. Avec quatre victoires et une défaite dans ces éliminatoires, la France est en tête du groupe G (9 points) devant la Grande-Bretagne (8 points), le Monténégro (7 points) et l'Allemagne (6 points). Elle est mathématiquement assurée d'être présente lors de cet Euro qui sera co-organisé par l'Allemagne, l'Italie, la Géorgie et la République tchèque. Les Bleus joueront leur classement final dans ce groupe G le 22 février avec une ultime rencontre face aux Britanniques.