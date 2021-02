Premier League: Everton s'impose pour la première fois à Liverpool depuis 22 ans

Le défenseur de Liverpool, Ozan Kabak, et l'attaquant d'Everton, Richarlison, le 20 février 2021. AP - Paul Ellis

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Champion d'Angleterre en titre, le FC Liverpool voit un peu plus sa couronne lui échapper ce samedi 20 février. Les Reds ont subi leur troisième revers consécutif et leur septième défaite en 25 journées de championnat, et pas dans n'importe quel match : face à Everton, le rival local (2-0). Pire, Liverpool a été battu par les Toffees à domicile; Everton n'avait plus dominé son ennemi intime à Anfield depuis 1999. Les hommes de Carlo Ancelotti ont enlevé ce derby de la Merseyside grâce à des buts de Richarlison (3e) et de Gylfi Sigurdsson (83e). Everton en profite pour revenir à la 7e place au classement, à égalité de points (40) avec... Liverpool, mais avec un match de retard à rattraper. Au sommet de la Premier League, Manchester City trône avec 56 points