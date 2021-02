Afrobasket 2021: la Guinée attend, encore trois billets à prendre

Ballon de basket-ball lors du match entre les Charlotte Hornets et le Miami Heat, le 1er février 2021. (image d'illustration) AP - Lynne Sladky

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pas de nouveau qualifié ce dimanche 21 février pour le Championnat d'Afrique de basket 2021. Sept matches se sont joués, mais ils concernaient soient des groupes où il n'y a plus de suspense, soient des groupes dont le calendrier n'est pas encore à jour. Dans le groupe A (Tunisie, RDC et Centrafrique qualifiés, Madagascar éliminé), la Tunisie a battu la Centrafrique (63-58) et la RDC a battu Madagascar (89-64). Dans le groupe B (Sénégal, Angola et Kenya qualifiés, Mozambique éliminé), le Mozambique s'est imposé face au Kenya (77-44) et l'Angola s'est imposé face au Sénégal (82-51). Dans le groupe C (Côte d'Ivoire et Cameroun qualifiés, Guinée et Guinée équatoriale encore en lice), la Côte d'Ivoire a dominé le Cameroun (64-57). Dans l'autre match crucial, la Guinée l'a emporté sur la Guinée équatoriale (80-71). La Guinée est pour l'instant troisième et qualifié (7 points), mais la Guinée équatoriale (6 points) a encore un match à jouer contre le Cameroun. Enfin, dans le groupe E où seule l'Égypte est qualifiée pour le moment, les Pharaons ont battu le Maroc (84-59). Il y a encore trois matches à jouer pour départager le Cap-Vert, le Maroc et l'Ouganda. Rappel des qualifiés au 21 février (13 sur 16) : Rwanda (en tant que pays organisateur), Angola, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Égypte, Kenya, Mali, RDC, Nigeria, Sénégal, Soudan du Sud, Tunisie. Encore en lice au 21 février : Cap-Vert, Guinée, Guinée équatoriale, Maroc, Ouganda.