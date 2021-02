Open d'Australie: Djokovic remporte son 9e sacre en surclassant Medvedev

En remportant son 9e Open Australie, le Serbe Novak Djokovic n'est plus qu'à deux longueurs du record de titres en Grand Chelem codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal.

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a remporté ce dimanche 21 février son 9e Open d'Australie et son 18e titre du Grand Chelem, en surclassant le Russe Daniil Medvedev (4e).

Il n'a fallu que deux heures à Novak Djokovic pour être sacré une neuvième fois à l'Open d'Australie. Un record. Le Serbe a disposé de son adversaire, le Russe Daniil Medvedev, en trois sets (7-5, 6-2, 6-2).

Comme la finale dames hier, avec la victoire de la Japonaise Naomi Osaka, ce match s'est joué à sens unique. Idéalement entré dans la partie, le numéro 1 mondial a profité de débuts hésitants du Russe pour s'échapper rapidement 3 jeux à 0 en seulement huit minutes.

Mais Medvedev, progressivement plus efficace au service et plus endurant dans les échanges à rallonge, est revenu à hauteur (3-3) et a alors donné l'impression qu'un combat pouvait prendre corps entre les deux joueurs. Un sentiment vite dissipé par Djokovic, une fois la première manche empochée 7-5.

Dans le deuxième set, le Serbe a bien été breaké d'entrée, mais il a ensuite aligné quatre jeux. Une raquette fracassée par Medvedev, martyrisé derrière sa seconde balle, quand il s'est retrouvé mené 5-2 n'y a rien changé. Dans le troisième, « Djoko » a de nouveau pris le large en vitesse (3-0). Avant de conclure sur un ultime break.

À 33 ans, le numéro 1 mondial revient ainsi à deux longueurs du record de trophées en Grand Chelem codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal. Le pari physique du Serbe, qui avait semblé au bord de l'abandon au troisième tour, touché aux abdominaux, est parfaitement relevé.

Le Russe de 25 ans, lui, perd sa deuxième finale majeure après l'US Open 2019 et voit sa série de 20 victoires consécutives brutalement interrompue. Cela ne l'empêchera pas néanmoins d'accéder lundi à la troisième place du classement mondial, son premier podium.

(Avec AFP)

