Serie A: l'Inter coule l'AC Milan et prend l'avantage dans la course au titre

L'attaquant belge Romelu Lukaku a délivré une passe décisive et marqué un but pour l'Inter Milan face à l'AC Milan, le 21 février 2021.

Le « derby de la Madonnina » a tourné nettement à l'avantage de l'Inter, dimanche 21 février. À San Siro, l'AC Milan a été battu à plate couture par les Nerazzurri (3-0). Lautaro Martinez, auteur d'un doublé, et Romelu Lukaku ont construit cette victoire très importante de l'Inter Milan, qui compte désormais quatre points d'avance en tête de la Serie A.

Avec encore 15 journées à disputer, il est bien sûr trop tôt pour affirmer que le sort de cette saison 2020-2021 du Championnat d'Italie a basculé. Mais l'Inter Milan a frappé un grand coup ce dimanche à l'occasion de la 23e journée. Déjà parce que s'adjuger le derby face à l'AC Milan est toujours un plaisir certain, d'autant plus que les Rossonero avaient remporté le match aller en octobre. Et aussi parce qu'avec cette victoire nette (3-0), l'Inter réalise un petit break dans la course au titre.

Martinez voit double

Ce choc n'a pas tardé à choisir son camp. Le chronomètre n'affichait même pas cinq minutes de jeu quand le leader, l'Inter Milan (50 points), a pris l'avantage sur son dauphin, l'AC Milan (49 points). À la réception d'un centre parfait de Romelu Lukaku, Lautaro Martinez plaçait un coup de tête imparable. Un début de match parfait pour le leader.

Bien en place, les Nerazzurri ont résisté aux tentatives de Zlatan Ibrahimovic, le plus dangereux des Rossonero, avant de doubler la mise en seconde période. Après un bon mouvement collectif dans la surface, Ivan Perisic a trouvé Lautaro Martinez. Et du plat du pied, l'Argentin n'a laissé aucune chance à Gianluigui Donnaruma (57e). Après-midi compliqué pour le gardien, qui fêtait ce dimanche son 200e match de Serie A et devenait le joueur le plus jeune à franchir ce cap, à l'âge de 21 ans et 361 jours selon l'institut de statistiques Opta (contre 24 ans et 83 jours pour l'ancien recordman en la matière, Gianluigi Buffon).

L'attaquant argentin Lautaro Martinez, auteur d'un doublé pour l'Inter Milan face à l'AC Milan, le 21 février 2021. REUTERS - DANIELE MASCOLO

Lukaku enfonce le Milan

Le clou du match est venu peu après, de l'inévitable Romelu Lukaku. Monstre de puissance, le Belge a percuté dans l'axe, déposé les défenseurs du Milan et décoché une lourde frappe à l'entrée de la surface pour porter le score à 3-0 (66e). L'attaquant devient ainsi le seul meilleur buteur de Serie A (17 buts, contre 16 pour le Turinois Cristiano Ronaldo jusqu'à présent). Et dans sa célébration et ses gestes rageurs, certains ont vu une réponse à Zlatan Ibrahimovic, avec lequel il s'était accroché lors du dernier derby en Coupe d'Italie le 26 janvier.

L'AC Milan avait l'occasion de ravir la première place à son rival ce dimanche. Il sort de ce derby avec une lourde défaite incontestable. La meilleure attaque d'Italie a fait parler la poudre, et ça s'est vu sur le terrain... comme ça se voit au classement. L'Inter Milan enchaîne une quatrième victoire consécutive et compte désormais quatre points d'avance en tête sur l'AC Milan. Le rêve d'un premier titre depuis 2010 prend un peu plus forme. La dynamique est intériste. Reste à voir si le Milan, voir l'AS Rome (3e avec 43 points avant son match à Benevento ce dimanche) peuvent encore l'enrayer.

