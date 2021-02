Basket: Pau Gasol de retour au Barça

Pau Gasol est de retour en Espagne. REUTERS/Benoit Tessier

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Presque 20 ans après son départ, le pivot emblématique espagnol Pau Gasol (40 ans) va retrouver son club formateur, le FC Barcelone, jusqu'à la fin de la saison, ont conjointement annoncé le joueur et le club catalan ce mardi 23 février. « Pau Gasol revient au Barça. Et y restera jusqu'au 30 juin 2021 » : c'est avec ces mots que le club catalan a rendu la nouvelle officielle mardi après-midi dans un communiqué. « Je suis très content d'annoncer que je reviens à la maison et que j'intègrerai bientôt les rangs du FC Barcelone basket. Je veux mettre mes qualités et mon expérience à la disposition du club à un moment-clé de la saison », a de son côté indiqué Pau Gasol dans un communiqué diffusé sur son compte Twitter. Pau Gasol pourra disputer l'Euroligue avec le Barça s'il est validé avant mercredi 24 février, date limite pour inscrire une recrue qui n'a pas encore disputé la moindre minute dans la reine des compétitions européennes cette saison... alors que le Barça trône déjà au sommet de l'Europe. Meilleur joueur de l'histoire du basket espagnol, Pau Gasol avait rejoint le Barça à 16 ans, en 1996, avant de le quitter cinq ans plus tard pour les Memphis Grizzlies en NBA, où il a passé 18 années et a remporté deux titres (2009 et 2010). L'international espagnol (208 sélections) souhaite terminer sa carrière aux JO de Tokyo. Ce sera les 5es Jeux auxquels il participera après Atlanta-2004, Pékin-2008, Londres-2012 et Rio-2016.