Handball: le gardien du FC Porto et du Portugal victime d'un arrêt cardiaque

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le gardien de but de l'équipe de handball du Portugal Alfredo Quintana a été hospitalisé après un arrêt cardio-respiratoire survenu lundi à l'entraînement, a annoncé son club, le FC Porto. « Il a aussitôt été assisté par une équipe médicale des urgences. Une fois sa situation stabilisée, il a été transporté, puis admis à l'hôpital Sao Joao à Porto », indique le FC Porto dans un bref communiqué. Agé de 32 ans et Cubain de naissance, Quintana a participé en janvier au Championnat du monde 2021 en Égypte où le Portugal a terminé à la 10e place. Le Portugal affrontera la France, la Croatie et la Tunisie du 12 au 14 mars à Montpellier lors du tournoi de qualification olympique pour les Jeux de Tokyo.