Rugby: pas de nouveau cas de coronavirus chez le XV de France

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été révélé après une nouvelle série de tests effectués jeudi, a annoncé ce vendredi 26 février la Fédération française de rugby, qui a donc libéré les Bleus, sans match depuis le report de France-Écosse. « À partir de ce matin, les joueurs rentrent à leur domicile par transport individuel », indique la FFR dans un communiqué. Jeudi, le comité organisateur du Tournoi des six nations avait annoncé le report du match entre la France et l'Écosse, programmé dimanche et comptant pour la 3e journée. Leader du Tournoi des six nations, après deux succès en Italie (50-10) puis en Irlande (15-13), le XV de France doit se rendre en Angleterre le 13 mars puis affronter le pays de Galles au Stade de France la semaine suivante.