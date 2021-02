Sport et politique: LeBron James répond au tacle de Zlatan Ibrahimovic

Polémique entre les deux stars du football et du basket-ball. Zlatan Ibrahimovic a égratigné LeBron James à propos de son engagement en dehors du sport, notamment sur le plan politique. Selon le Suédois, les sportifs ne devraient pas prendre position et se cantonner à leur rôle. Le basketteur américain, lui, n'est pas du tout de cet avis. Et il le fait savoir.

Les sportifs les plus renommés doivent-ils ne rester que des sportifs et ne pas s'engager sur le plan social et politique ? Ou bien, peuvent-ils user de leur notoriété pour prendre position sur les sujets extrasportifs qu'ils estiment importants ? Ce vieux débat, très en vogue ces derniers mois aux États-Unis avec en toile de fond la présidentielle de 2020, est revenu en lumière cette semaine. Et c'est l'un des plus célèbres footballeurs d'Europe qui a allumé l'étincelle, bien que les échanges par médias interposés restent encore cordiaux entre lui et l'icône du sport américain qu'il a critiqué.

« Reste dans ton domaine »

Zlatan Ibrahimovic, réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, a ouvert le sujet jeudi 25 février. L'attaquant de l'AC Milan s'est exprimé dans une interview à l'UEFA pour la chaîne Discovery +, en Suède. Le buteur de 39 ans estime que les sportifs célèbres font « une erreur » en s'engageant sur le plan politique. « Abstenez-vous. Faites des choses là où vous êtes bons », a-t-il déclaré.

Et le Milanais a cité l'exemple de la star américaine du basket. « J'adore LeBron James, il est phénoménal dans ce qu'il fait », a-t-il d'abord indiqué, avant de poursuivre : « Mais je n'aime pas quand des gens avec un certain statut s'impliquent en politique. Reste dans ton domaine. »

Zlatan Ibrahimovic uppskattar basketspelaren Lebron James men tycker inte att han ska lägga sig i politiken: "Lebron är fenomenal på det han gör, men jag gillar inte när folk med status lägger sig i politik"



Lång intervju med Zlatan Ibrahimovic: https://t.co/oXm5gjmhKv pic.twitter.com/J3L82GWLD6 — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) February 25, 2021

Les mots du géant suédois ont traversé l'Atlantique pour parvenir jusqu'aux oreilles de « King James ». Et après la victoire des Los Angeles Lakers face au Portland Trail Blazers, vendredi 26 février, l'ailier quadruple champion NBA a répondu à Zlatan Ibrahimovic en conférence de presse.

« Je ne me tairai jamais sur les choses qui ne vont pas »

Très engagé dans la lutte contre le racisme et pour l'éducation des jeunes, le basketteur a été l'un des leaders du mouvement imprimé en NBA l'été dernier pour plus d'égalité et pour dénoncer les violences policières aux États-Unis. Farouchement opposé à Donald Trump, il a aussi supporté Joe Biden durant la dernière présidentielle. Alors, invité à s'exprimer sur les critiques d'Ibrahimovic, James a contre-attaqué : « Je ne suis pas vraiment le genre de gars qu'il faut venir attaquer, car je fais ce qu'il faut. »

Non, le natif d'Akron dans l'Ohio n'a pas l'intention de se cantonner à jouer au basket : « Je ne me tairai jamais sur les choses qui ne vont pas. Je m'engage en faveur de mon peuple, pour l'égalité, pour l'égalité aussi en matière d'accès au vote, je m'engage contre l'injustice sociale et le racisme. Il n'est pas question que je me contente de faire du sport. Je sais à quel point ma voix est puissante. »

LeBron James et Anthony Davis, leaders des Lakers de Los Angeles, posant un genou à terre en soutien au mouvement Black Lives Matter aux côtés de coéquipiers et de rivaux des Clippers, le 30 juillet 2020 à Lake Buena Vista, Floride. Mike Ehrmann GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

LBJ surpris par le discours d'Ibra, lui-même victime de racisme en Suède

Soutien du mouvement Black Lives Matter, LeBron James assume sa parole, même si celle-ci divise : « Pendant longtemps, on s'est entendu dire qu'en tant que sportifs, on devait être reconnaissants de pouvoir lancer une balle, dribbler avec un ballon, frapper avec une batte de baseball. On nous disait qu'on n'était pas capable ni autorisé à parler d'autre chose. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce ne sera plus le cas pendant un long moment. »

Et le basketteur a rajouté à propos de Zlatan Ibrahimovic : « C'est marrant qu'il dise ça, parce que je me souviens qu'en 2018, c'était le même gars qui disait que lorsqu'il était en Suède, il parlait de ces mêmes sujets. Parce que son nom de famille n'était pas commun, et qu'il ressentait parfois le racisme quand il était sur le terrain. »

🗨️ @Ibra_official : "Que font les médias suédois ? Ils me défendent ou ils m'attaquent ? (...) Si je m'appelais Andersson ou Svensson, ils me défendraient même si braquais une banque" #MaPartDOmbre pic.twitter.com/Yw57jPeoXx — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 7, 2018

Dans le documentaire « Ma part d'ombre » diffusé en janvier 2018 sur la chaîne française Canal+, Zlatan Ibrahimovic, né en 1981 à Malmö d'un père bosnien et d'une mère croate, avait expliqué le racisme « latent » dont il est victime en Suède. « Si un autre joueur suédois faisait les mêmes erreurs que moi, ils (les médias) le défendraient. Quand c'est moi, ils ne me défendent pas. (...) C'est une histoire de racisme. Je ne dis pas que c'est du racisme affirmé, mais du racisme latent. (...) Parce que je ne m'appelle pas Andersson ou Svensson. »

En désaccord sur l'engagement des sportifs les plus connus, LeBron James et Zlatan Ibrahimovic ont au moins un point commun : leur liberté de ton. Le débat qu'ils ont rouvert en est la preuve.

