Championnats d’Afrique de cyclisme : l’or pour l’Afrique du Sud et l’Algérie (CLM par équique)

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Pour la première journée des championnats d’Afrique de cyclisme qui se déroulent en Égypte, l’Afrique du Sud représenté par Ryan Gibbons, Kent Main, et Gustav Basson a remporté ce mardi 2 mars le contre-la-montre par équipe Élites et moins de 23 ans. L'Afrique du Sud a devancé le Rwanda de Moise Mugisha et l’Algérie de Youcef Reguigui. Chez les juniors, le titre est revenu aux Algériens grâce à Salah Eddine Ayoubi Cherki, Abdelkrim Ferkous et Mohamed Redouane Brinis. Les trois jeunes coureurs ont battu le Rwanda et l’Afrique du Sud.